Donnarumma dynket i falske penger i Italia-seier

Grunnen til at den talentfulle 18-åringen fikk en haug med falske penger kastet etter seg mens han sto i mål mot Danmark er at han sa nei til forlenget kontrakt med Milan tidligere denne uken.

Donnarumma er blitt sammenlignet med navnebror og Juventus-keeper Gianluigi Buffon og er et overgangsmål for flere toppklubber. Stortalentet skulle være en nøkkelspiller for Milan i all overskuelig framtid, og var klubbens førsteprioritet, men han valgte likevel å si nei til ny kontrakt.

Det fikk fansen til å se rødt, og under søndagens EM-sluttspillkamp mot Danmark viste de sin misnøye.

Italienske medier har spekulert i at keeperen vil bli solgt allerede i sommer. Agenten hans, Mino Raiola, har uttalt at det finnes interesse fra både Real Madrid og Paris Saint-Germain.

Donnarumma spilte hele kampen for Italia U21 søndag, og etter at de falske pengene var blitt skuffet av banen sikret Lorenzo Pellegrini og Andrea Petagna 2-0-seier for Italia i gruppe C.

Max Meyer ble den store helten for Tyskland i den første kampen gruppa søndag. Schalke-spilleren ble kåret til banens beste og noterte seg for en scoring i 2-0-seieren mot Tsjekkia. 21-åringen sendte Tyskland foran etter 44 minutter, før Serge Gnabry økte ledelsen fem minutter inn i annen omgang.

