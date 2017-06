Tidligere Real-president: – Blir veldig vanskelig å overtale Ronaldo

Fredag meldte den portugisiske sportsavisen A Bola at Ronaldo ønsker seg bort fra Real Madrid på grunn av siktelsen spanske skattemyndigheter har rettet mot ham. Utover dagen kom flere medier på banen og meldte det samme, deriblant Real-vennlige Marca.

Calderón tror det blir en stri oppgave å overtale en Ronaldo når han først har tatt en beslutning.

– Det blir veldig tøft å få ham til å endre mening. Jeg opplevde det samme i Manchester United da jeg hentet ham derfra. Han sa "Jeg vil dra", og slik ble det, sier Calderón til BBC.

Høye forventninger

Han var klubbpresident i Real Madrid mellom 2006 og 2009.

– Som president kan du ikke gjøre noe annet enn å la ham gå og få den beste avtalen som mulig. Jeg håper han ikke har bestemt seg for å dra, men hvis han har bestemt seg, blir det vanskelig å endre på situasjonen, sier Calderón.

Spanjolen mener det er få klubber i verden som kan møte Ronaldos forventninger.

– Ikke fordi de ikke kan betale ham, men fordi de må tilby han muligheten til å vinne titler personlige priser.

United-comeback?

Ikke uventet har en retur til Manchester United og gjenforening med José Mourinho blitt nevnt som en mulighet for Ronaldo. Storstjernens forhold til Mourinho surnet da sistnevnte var Real Madrid-trener, men det tror ikke Calderón stopper en overgang tilbake til Old Trafford.

– Forholdet deres var ikke det beste i Madrid, men det betyr ikke at han ikke vil dra tilbake til Manchester. Det er en klubb han setter høyt. Han utsatte overgangen til Madrid med ett år fordi Alex Ferguson var som en far for ham. Han elsker klubben, fansen og byen. Jeg utelukker ikke en overgang dit.

Calderón er sikker på at Ronaldo blir værende i europeisk toppfotball.

– Han er ikke typen til å spille i Kina eller Midtøsten. Han har tre-fire år til som en toppspiller, og han vil ønske å vinne titler uansett hvor han går.

