Thomas gikk den beste golfrunden i US Open-historien

Johnny Miller gikk 64 slag så langt tilbake som i 1973 på sin fjerderunde. Lørdag ble han slettet av rekordbøkene.

Fra før i årets US Open hadde hele fire spillere klart 65 slag på en av sine runder. Patrick Reed gikk i klubbhuset med 65 slag på sin tredje runde like før Thomas storrunde var et faktum. Han hadde mulighet til å tangere Miller, men klarte bare par på avslutningshullet.

Thomas kunne også gjort det enda bedre. På det 15. hullet rullet ballen på hullkanten da han hadde mulighet for en eagle. Det skal også legges til at han også hadde to bogeys på sin knallrunde.

Han lå i delt ledelse foran hull 18, men en eagle gjorde at han gikk til minus 11 slag foran finalerunden søndag.

Thomas hadde birdie på hull en, to, fem, sju, åtte, ni, tolv, 15 og 17. Det ble som nevnt eagle på det 18.-hullet.

Lederen etter to runder, engelske Paul Casey hadde en vond åpning av sin runde. Han var ute i ruffen og med gresset godt over knehøyde pådro han seg en trippel bogey på hull tre. Han fulgte opp med en bogey på det neste og var med ett fem slag bak teten på det tidspunktet.

