Russisk EM-fiasko i håndball

Russerne måtte vinne kampen for å ta 2.-plassen i gruppen bak Sverige, og det så lyst ut med 16-11-ledelse halvveis. Anført av Vuko Borozan fra mesterligavinner Vardar Skopje kom gjestene sterkt i annen omgang og berget ett poeng.

Borozan scoret sju mål, men lagkameratene måtte vise hva de duger til da han pådro seg to pluss to minutters utvisning åtte minutter før slutt. Da ledet russerne med ett mål, men gjestene sto sterkt imot og var faktisk nærmest å vinne kampen.

Sverige avsluttet med 31-17 over Slovakia og blir som en av sju gruppevinnere seedet i EM-trekningen. Det blir også Danmark, som er gruppevinner før sin avsluttende kamp mot poengløse Latvia søndag.

Spania og Tyskland er eneste lag uten poengtap i kvalifiseringen. Spania knuste Finland hele 46-16 i sin siste kamp lørdag og nådde dermed 12 poeng. Tyskland gjør trolig det samme når poengløse Sveits står imot søndag.

Frankrike vant Norges gruppe tross 30-35-tapet i Oslo Spektrum i mai, mens de to siste gruppevinnerne blir klare søndag. Serbia må slå Hviterussland borte i et oppgjør mellom to allerede kvalifiserte lag for å vinne gruppe 2.

I gruppe 4 er alt åpent før søndagens avsluttende kamper. Tsjekkia topper tabellen, men det er bare to poeng ned til Island på sisteplass. Mellom de to er Makedonia og Ukraina. Alle lag har sjansen, og ingen er trygg, før Ukraina gjester Island og Tsjekkia gjester Makedonia.

(©NTB)