Romkameratene snudde kampen for Glimt

De to, som både er romkamerater på tur og bor sammen til vanlig, satte inn 2-1 like før pause. Før det hadde de sett Jakob Rasmussen gi vertene fra Arendal ledelsen etter 23 minutter.

29-åringen fikk muligheten fra straffemerket etter at Ylldren Ibrahimaj hadde gått i bakken i duell med Glimt-keeper Ricardo. Rasmussen var iskald og sendte gjestenes brasilianske keeper til feil side, men vertene kom aldri tilbake etter at Glimt snudde kampen.

– Det var utrolig viktig for oss å vinne. Når vi våget å ta med oss ballen fremover var vi ganske gode, sa Glimt-trener Aasmund Bjørkan til Eurosport etter at han nok en gang så sitt lag komme under 0-1.

– Det er positivt for oss at vi klarer å snu en kamp hvor vi ligger under, sa han.

Opseth med sitt 10. seriemål.

Arendal var nær å øke til 2-0 da et skudd fra Rasmus Lynge Christiansen gikk i stolpen, men kun minutter etter smalt det i den andre enden av banen.

Et hjørnespark fra Thomas Drage ble svingt inn og var på vei gjennom hele feltet da Vegard Leikvoll dukket opp på bakre stolpe og bredsidet inn utligningen etter 34 minutter.

Fem minutter senere var Opseth og Saltnes på farten.

Sistnevnte kom i fint driv fremover i banen med ballen og serverte Opseth en vakker pasning. Bodø/Glimt-spissen takket og bukket og satte inn 2-1 via stolpen. Det var hans 10. scoring for sesongen.

Bjørnbak-mål på frispark

Vertene hadde aldri nok å komme med etter pause, og etter 73 minutter var 3-1 et faktum da Martin Bjørnbak nærmest på Cristiano Ronaldo-vis satte inn et frispark via tverrliggeren.

Resultatet gjør at Bodø/Glimt befester sin posisjon på toppen av 1. divisjon. Laget har med 31 poeng sju poeng ned til Ranheim, som møter Mjøndalen søndag.

Arendal er nest sist med ni poeng.

