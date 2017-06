Håndballgutta sikret EM-plass med utklassing av Litauen

Etter en unøyaktig og trøblete start (1-3 og 3-4) overtok Norge fullstendig. Bergerud reddet en rekke skudd, og framover kom uttellingen.

Dermed var det meste avgjort etter vel 20 minutter. Magnus Jøndal skjøt inn 12-7.

– Vi er ganske trygge på oss selv og vet hvor gode vi er. Så at vi skal vinne med ti mål over Litauen her, det synes vi egentlig bare er på sin plass, sier Bergerud til NTB.

– Er det naturlig for dere nå å ha EM-semifinale som mål?

– Vi har lyst på medalje. Det er ikke noe tvil om det. Det ga mersmak i vinter, og det er ikke noe annerledes i mesterskapene som kommer. Vi vet det kan svinge, men målsettingen må være medalje.

Mye bedre

Det var som ventet et par klasser forskjell på lagene. Bredden i den norske troppen er imponerende, og EM-sluttspillet i Kroatia starter med Norge som en het medaljekandidat.

Litauens Gintaras Cibulskis er trolig den største og tyngste håndballspilleren som har spilt i Norge. Selv med sine nær 150 kilo klarte han ikke å skape stort inne på linjen.

Retur

Litauen kom opp på 12-15 like etter pause. Det ga gjestene et lite håp, men det tok ikke mange minuttene før det var borte.

Norge gikk ganske fort opp til 21-13.

Det norske TV-publikummet kan dermed gjøre seg klar til en ny dose spenning. EM avgjøres i perioden 12. til 28. januar.

Norges gruppespill kommer til å foregå i Porec, samme sted som under 2009-VM. Trekningen skjer fredag, og VM-sølvet gir ingen form for seeding i EM.

Kroatia og de sju gruppevinnerne (Norge ble nummer to) i EM-kvalifiseringen fordeles to hver i de fire puljene.

Seeding?

Vertsnasjon Kroatia kan så påvirke noe. Dette skjer ved at kroatene får mulighet til å plassere et lag i hver av de tre andre puljene og gi dem en fordel som seedet.

Kanskje velger Kroatia norsk for å styre unna et nytt møte tidlig i turneringen.

Kroatene tapte VM-semifinalen mot Norge.

Lørdag ble det også klart at Russland ikke spiller EM. For første gang siden innføringen av mesterskapet i 1994 må russerne bli hjemme.

