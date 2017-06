Aalesund fortsetter å sløse med sjansene: – Det føles veldig urettferdig

Gjestene skapte det meste av muligheter mot Kristiansund og tok ledelsen før pause, men ble straffet knallhardt da en uoppmerksom Adam Örn Arnarson skulle heade ballen tilbake til keeper Andreas Lie etter 60 minutter.

Kristiansund-spiss Benjamin Stokke luktet headingen, snappet den opp og rundet Lie før han satte ballen i det åpne målet til 1-1.

Det ble også resultatet tross store Aalesund-sjanser.

– Jeg kan knapt huske jeg har vært med på en bortekamp som har vært bedre og hvor vi har hatt flere målsjanser. Prestasjonen alt i alt var fantastisk bra, men vi manglet det siste lille. Det føles veldig urettferdig, men det handler ikke kun om flaks og uflaks, sa Aalesund-trener Trond Fredriksen til Eurosport etter kampen.

Carlsen-frispark fant Veldwijk

Hans lag var det klart beste innledningsvis i den første omgangen og presset på for en lederscoring.

Den kom etter 22 minutter da Lars Veldwijk headet inn 1-0. Et svært presist frispark fra Fredrik Carlsen fant pannebrasken til spissen, som dukket opp på bakre stolpe og satte inn scoringen.

Etter halvtimen spilt tok Kristiansund-trener Christian Michelsen grep og la om til 4-3-3. Det hevet vertene inn mot pause.

– Vi la om til 4-3-3, og da sto vi litt bedre. Før det ble vi stående mellomhøyt, og da ble det rom både bak og mellom oss, sa Benjamin Stokke etter kampen.

Dårlig uttelling foran mål

Etter 60 minutter kom scoringen ved Stokke, men vertene var heldige som fikk beholde ett poeng.

Gjestene skapte, som i 0-1-tapet mot Haugesund forrige seriekamp, flere kjempesjanser uten å klare å sette ballen i mål.

Etter 79 minutter endte ballen ute hos Mustafa Abdellaoue på høyresiden. Han pisket ballen inn foran mål hvor Veldwijk kom stormende, men nederlenderen kom noen tideler for sent og satte ballen utenfor.

Tre minutter før full tid oppsto det en nærmest identisk situasjon da Sondre Fet prøvde å skli inn 2-1-scoringen for AaFK etter et innlegg fra høyre, men unggutten maktet å sette innlegget over mål fra kloss hold.

Resultatet gjør at Aalesund har 19 poeng på femteplass, mens Kristiansund ligger på 15.-plass med 13 poeng.

