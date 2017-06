Skarstein med verdensrekord i Polen

Trønderen rodde inn til seier på 2000 meter med tiden 10,49,94. Det var 17 sekunder raskere enn den gamle verdensrekorden som ble satt i fjor.

Det var første gang at Skarstein prøvde seg på det som for pararoerne er en uvant distanse. Tidligere har Skarstein og kollegene kun konkurrert over 1000 meter, men som følge logistiske utfordringer skal også pararoerne nå tilbakelegge den dobbelte distansen.

Lørdag skal pararoerne ha sitt verdenscupløp i Luzern.

Pararoerne har også doblet sin distanse i VM-sammenheng.

