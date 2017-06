Revansjduell på Jarlsberg

Da møtes Lionel og Twister Bi i Ulf Thoresen Grand International på Jarlsberg, der førstepremien lyder på 750.000 kroner, skriver Equus.

– Det går ikke an å være skuffet når man blir nummer to i Oslo Grand Prix. Vi tapte for en hest som var strålende opplagt og overraskende god. Jeg hadde ingen taperfølelse etterpå. Jeg er lykkelig over alle framganger Lionel har gitt og gir meg, sier eier Gøran Antonsen til Equus om sin øyensten Lionel, som fortsetter å sette preg på internasjonale storløp.

Så langt i karrieren har Antonsens hest kjørt inn 11.635.000 kroner. Eieren og kusken har bygget stor selvtillit med seier i Olympiatravet og annenplass i OGP.

– Det er klart at suksessen i de to løpene har gitt meg selvtillit. Ingen tvil om det. Nå håper jeg bare på et bra spor på Jarlsberg – slik at vi kan få revansj mot Twister Bi, sier Antonsen.

(©NTB)