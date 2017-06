Dobbeltkamp for Sagosen og kjæresten

I tillegg til Sagosen/Oftedal er også Eivind Tangen og Stine Skogrand sammen. Det er uvanlig at ektefeller og kjærester er aktive samtidig for landslag, men lørdag skal to norske par i aksjon.

Desidert viktigst er Litauen-kampen. Norsk tap betyr at det ikke blir noe EM i vinter.

Sagosen og Oftedal har bodd fra hverandre i flere år, han i Aalborg og hun i Paris, men om noen få uker blir de samboere i den franske hovedstaden.

– Hvor stort hadde det vært om kjæresten din hadde kunnet komme seg til et sluttspill med Norge?

– Det hadde vært veldig stort. Jeg hadde unt henne at hun hadde fått sine drømmer og mål oppfylt. Det hadde vært kjempemorsomt, sa Sagosen til NTB under fredagens pressetreff i Oslo.

Håndballprat

– Nå skal dere endelig flytte sammen. Hvor mye håndball kommer dere til å snakke sammen?

– Vi snakker en del håndball. Det er kanskje den største fellesinteressen vi har, og så enkelt er det. Men vi er ganske gode til å koble ut også, og når ting ikke går så bra er det fint å komme hjem til Hanna som kjæreste og ikke bare som håndballspiller, sier trønderen.

Mens gutta skal ut mot Litauen, skal håndballjentene møte Frankrike i en ny treningskamp. Torsdag ble det norske 24-21-seier.

Svakt

Gutta tapte 29–32 i Litauen i fjor etter en kollaps. Det var en kamp der svært lite fungerte for Norge. Håndballgutta må vinne for å sikre plass i EM-sluttspillet i Kroatia neste år. Det meste tyder på at det går veien.

På en normal dag skal VM-sølvlaget vinne komfortabelt.

– Det er kniven på strupen for vår del, og vi må vinne vi. Det er det eneste som er å si, fastslo Sagosen.

Han er naturlig nok enig i at de norske herrene er favoritter til å klare seieren som trengs. Alt annet vil være sensasjonelt.

– Jeg synes at vi har levert bra over lang tid og i mange kamper på rad. Sist gang vi hadde en skikkelig "down" var kanskje i bortekampen mot Litauen. 1.-omgangen i VM-finalen mot Frankrike var heller ikke helt bra. Uten om det har vi hatt veldig mange bra kamper.

-Hva er nøkkelen i kampen lørdag?

– Vi skal springe, springe og springe. Det er kanskje kjennetegnet vårt blitt, at vi kanskje er verdens beste lag i kontrafasen. Med nok målvaktsredninger i tillegg så skal vi sørge for at Litauen ikke slipper til.

Trekningen av de fire EM-gruppene gjøres i Zagreb fredag neste uke. De tre beste i hver pulje går videre til hovedrunden.

Mesterskapet spilles i perioden 12. – 28 januar.

(©NTB)