Warholm våger ikke spekulere i tid

Torsdag skal den norske friidrettskometen løpe 400 meter hekk i et stjernespekket Diamond League-felt i friidrettens storstue i hovedstaden. Spenningen rundt hva 21-åringen kan få til er stor.

Lørdag senket han sin egen norske rekord på 400 meter flatt fra 46,10 til 44,87 under elitestevnet i Florø. Den slags resultater skaper forventninger.

På spørsmål fra NTB om hvilken tid han kan levere i det som blir sesongens første start på 400 meter hekk, svarer 21-åringen:

– Det er et spørsmål det er vanskelig å gi svar på før løpet, men det er klart jeg kommer til å gå ut med alt jeg har og være offensiv. Så får vi se. Det er en litt annen utfordring å løpe med hekker, så jeg tør ikke si noen tid, for akkurat det er jeg ganske spent på selv.

Dagene etter kjempeløpet i Florø har naturlig nok vært gode.

– Det har vært ganske deilig. Jeg var veldig fornøyd med den tiden, og hadde noen dager etterpå hvor jeg bare smilte av den. Deretter har jeg prøvd å starte på nytt, samle overskudd og sett litt på film, smiler Warholm.

Spår ikke tid

Onsdag deltok stilte han til pressekonferanse på det tradisjonsrike jordbærselskapet dagen før Bislett Games. Ved sin side hadde han legendariske Edwin Moses og regjerende OL-mester Kerron Clement fra USA.

Warholm hevder at han ikke har blinket seg ut noe tidsmessig mål foran torsdagens sesongdebut på 400 meter hekk.

– Egentlig ikke. Foreløpig tenker jeg mest arbeidsoppgaver. Får jeg til å kopiere det jeg gjorde i Florø med hekker, og kan løpe uten å tenke at hekkene er der, kan det bli fin flyt og en god tid, sier han.

Hans egen norske rekord på distansen lyder på 48,49.

– Jeg har løpt 48,49, så alt rundt det og på 48-tallet bør være godkjent i en sesongåpning, sa 21-åringen.

50 på tribunen

Unggutten er gjort til et av de fremste plakatnavnene foran årets Bislett Games. Under onsdagens pressekonferanse spøkte han samtidig med at langt fra alle vet hvem han er.

– Jeg var i Oslo sentrum nylig med (stevnedirektør) Steinar Hoen. Sammen spurte vi folk om de visste hvem jeg var. Ingen visste det, så jeg har nok ikke så mange fans, smilte Warholm, men var rask med å legge til:

– Men familien min og vennene mine kommer. Jeg har nok 50 personer på tribunen som kjenner meg. Det er flere enn noen gang.

Warholm norske rekord på langhekken stammer fra fjorårets OL i Rio. Årsbeste i verden så langt denne sesongen har Kyron McMaster fra Jomfruøyene med 47,80.

