Warholm slo sin egen norske rekord og vant på Bislett

Hans egen norske rekord på distansen lød på 48,49 før torsdagens superløp.

På Bislett satte han enorm fart allerede ut fra startblokkene, og han var først ut på oppløpet.

Konkurrentene nærmet seg før målstreken, men nordmannen holdt unna.

21-åringen løp inn til tredje beste tid i verden i år. Tyrkiske Yasmani Copello ble nummer to på 48,44. Irske Thomas Barr tok tredjeplassen med 48,95.

– Det er ikke så ofte jeg er stille, men nå er det tungt. Jeg har aldri hatt en slik opplevelse før, innledet Warholm intervjuet med NRK.

– Det er som alle ting. Vi gleder oss mer over de tingene som er tunge. Og sånn er det nå. Jeg er så veldig fornøyd inne i meg. Det var all in.

Siden Warholm tok norsk rekord på Bislett venter også 25.000 kroner fra stevnedirektør Steinar Hoen.

Warholm norske rekord på langhekken stammet fra fjorårets OL i Rio. Årsbeste i verden så langt denne sesongen har Kyron McMaster fra Jomfruøyene med 47,80.

Lørdag senket Warholm også sin egen norske rekord på 400 meter flatt fra 46,10 til 44,87 under elitestevnet i Florø.

(©NTB)