Snart på'n igjen for Solbakkens lag

FC København-treneren førte laget sitt til suverent seriegull og til cuptriumf. Dessuten hevdet laget seg godt i mesterligaen og deretter europaligaen. Allerede om noen uker starter jobben med å følge opp pangsesongen.

Første seriekamp spilles 15. juli. Da kommer AaB på besøk til Parken, men da har FCK allerede spilt sin første kvalifiseringskamp til mesterligaen, der laget må inn i 2. runde.

Mesterligatrekningen foretas kommende mandag, men oppsettet for superligaen ble offentliggjort onsdag, og de sju første rundene er allerede fordelt på dato.

Åpningskampen i den nye superligasesongen spilles fredag 14. juli, mellom AGF og Horsens i Aarhus,

De nyopprykkede lagene Hobro og Helsingør møter hverandre i åpningshelgen. Det kan bli et interessant oppgjør, særlig etter at Hobro nylig sikret seg et par av Helsingørs nøkkelspillere.

Hektisk

Midt i et hektisk sommerprogram med mesterligakvalifisering i midtuken fire uker på rad (dersom laget går videre fra 2. runde) er dette FC Københavns program de første serierundene:

15/7: AaB (hjemme)

22/7: Randers (borte)

29/7: Hobro (hjemme)

6/8: Brøndby (borte)

Det kan bli åtte kamper på fire uker fram mot sesongens første lokaloppgjør mot erkerivalen. Ingen myk start på sesongen, akkurat.

Første runde

Slik er åpningsrunden i superligaen:

Fredag 14/7: AGF–Horsens.

Lørdag 15/7: FC København–AaB, Sønderjyske–Randers.

Søndag 16/7: Lyngby–Silkeborg, Hobro–Helsingør, Brøndby–Midtjylland.

Mandag 17/7: OB–Nordsjælland.

Superligaen holder på til første helg i desember. Så er det vinterpause til annen helg i februar, før grunnserien avsluttes 18. mars. Deretter blir det sluttspill.

(©NTB)