Halvorsen-nei til to profflag

Årsaken er at det ikke passet inn i Joker-rytterens opplegg fram mot VM i Bergen i september. 21-åringen Halvorsen kan fortsatt velge blant framtidige arbeidsgivere, men denne gangen passet det ikke.

Det gjorde det heller ikke da en kneskade satte en stopper for et planlagt treningsopphold med Quick Step i januar.

– Det er klart jeg har lyst til å være med på det, men jeg tror ikke det er noe lurt. Jeg har aldri vært på høydesamling før, og det er kanskje ikke tidspunktet i sesongen å gjøre det på, sier Halvorsen til Procycling.

Fram mot VM følger han det samme treningsopplegget som i 2016. Da slo han til med gull i U23-klassen i Qatar.

Gino Van Oudenhove, sportsdirektør i Joker-Icopal og Halvorsens agent, sier det er aktuelt for Halvorsen å fortsette som Joker-rytter i 2018, men at han kan forsvinne til et profflag i løpet av sesongen.

(©NTB)