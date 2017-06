Filip Ingebrigtsen sprakk på oppløpet

1500 meteren var siste løpsøvelse under Bislett Games torsdag kveld.

EM-mesteren Filip Ingebrigtsen hadde et mål om å bli topp fem på norsk jord og klarte det med en fjerdeplass. Mellomste bror Ingebrigtsen hang med lenge, men måtte slippe topp tre i siste sving.

Britiske Jake Wightman tok seieren med personlig rekord 3.34,17, mens forhåndsfavoritten Elijah Motonei Manangoi fra Kenya tok annenplassen med 3.34,30. Polske Marcin Lewandowski kom seg også foran det norske innslaget.

– Dumdristig

– Nå har jeg gått gjennom løpet flere ganger etter at jeg kom i mål. Jeg gjør kanskje et par dumdristige valg siste halvdel av løpet, der jeg blir litt for ivrig. I alle fall sett i forhold til det selskapet jeg er i, sier Ingebrigtsen til NTB.

Da tenker han trolig på at han lå i front inn i siste runde.

– Når jeg tauer på dem så blir det litt tungt på slutten. Jeg skulle kanskje vært litt mer kynisk fra 600 og inn, men det er "jækla" gøy å lede på Bislett, sa Ingebrigtsen.

Ble gira

Ingebrigtsen sier stemningen gjorde at han ble gira underveis i løpet.

– Når jeg ligger framme der og er med å prege løpet så blir jeg veldig gira. Jeg føler meg veldig bra underveis, men ble som sagt litt ivrig.

Men det var kun tre som kom før Filip i mål.

– Jeg kan jo ikke være skikkelig skuffet over en fjerdeplass, men jeg skulle gjerne ha vært helt framme med dem, sa Ingebrigtsen.

– I sjokk

En som virkelig var fornøyd var den britiske vinneren.

– Jeg er i sjokk. Jeg kan ikke tro at jeg vant, sier en overlykkelig Wightman til NTB.

Han forteller at han følte seg sterk, og at han så muligheten for å seier på den siste runden.

– Heldigvis holdt det helt inn. Det er utrolig, sier Wightman, som sier han har latt seg imponere av Filip Ingebrigtsen.

– Han er en klasseløper. Det har han vist tidligere, og jeg er sikker på at han kommer til å vise det igjen, sier briten.

Filip Ingebrigtsens personlige rekord er 3.32,43, satt under Diamond League-finalen i Brussel forrige sesong.

(©NTB)