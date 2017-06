Everton signerer Klaassen

Samme dag som Everton satte overgangsrekord med å hente keeper Jordan Pickford (23) fra Sunderland, bekreftet klubben at de også har sikret seg en nederlandsk landslagsspiller.

Everton-fremtiden til Ross Barkley er uviss. Barkley har bare ett år igjen av kontrakten med Everton, og 23-åringen har foreløpig ikke signert klubbens tilbud om kontraktsforlengelse.

Klaassen ble tidlig pekt ut som erstatter og torsdag signerte 24-åringen en femårskontrakt med Liverpool-klubben. Han kostet Everton 27 millioner pund (290 millioner kroner).

– Jeg har gått rundt på treningsanlegget og snakket med noen og det føles bra, sa Klaassen til klubbens hjemmeside.

– Jeg snakket med Ronald Koeman for et par uker siden om Everton. Jeg ville komme hit og se om det var den rette klubben for meg og siden jeg kom hit har jeg følt meg så bra. Det er en fantastisk klubb, fortsatte nederlenderen.

