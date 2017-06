Cavendish syklet første ritt siden mars

Cavendish' siste opptreden for Dimension Data var under Milano-Sanremo i mars. Sprinteren har vært ute med kyssesyke siden april, og har gått glipp av hans sedvanlige Tour de France-oppkjøring.

32-åringen har 30 etappeseirer i Tour de France, fire unna Eddy Merckx' rekord.

Årets utgave av det franske Grand Tour-rittet starter 1. juli med en kort tempoetappe i Düsseldorf, Tyskland.

Cavendish uttalte at han "var i så god form han kunne være etter fire uker med trening", og at helsen hans ville bli overvåket nøye under firedagersrittet i Slovenia.

Sam Bennett vant torsdagens åpningsetappe i en spurt.

