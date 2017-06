Carlsen slo Karjakin i Norway Chess

– Det er ikke noe stilkarakterer i sjakk. Det betyr noe å vinne selvfølgelig så jeg får begynne å gjøre litt mer av det. Først så følte jeg at jeg sto bedre og så mye bedre. Jeg følte aldri jeg var i noe tapsfare, men mistet litt momentumet underveis. Så bukket han like etter tidskontrollen heldigvis, sa Carlsen om seieren til TV 2.

Nordmannen med hvit spilte godt fra starten av partiet mot Karjakin, men etter 22 trekk var situasjonen det sjakkekspertene kaller uavklart.

Begge spillerne hadde brukt veldig mye av sin spilletid og det gikk mot et stormløp om tidskontrollen etter 40 trekk. Russeren hadde bare to sekunder på klokka da han utførte sitt 40. trekk. Et veldig godt trekk vel å merke, ifølge TV 2s sjakkekspert Simen Agdestein.

Første seier

Trekket førte til at Carlsen måtte bruke elleve og et halvt minutt på sitt neste trekk. Han brukte tiden godt for han klarte å sende Karjakin ut i en lang tenkepause. Russeren brukte nesten 27 minutter, og etter trekket spratt Stockfish-computeren for en Carlsen-seier fra 7 til 94 prosent.

Carlsen fant de beste trekkene framover og kunne ta sin første seier i turneringen etter at Karjakin valgte å gi seg.

Magnus Carlsen hadde tapt to og spilt fem partier remis og var sist i turneringen med to partier igjen å spille. Hadde han tapt eller spilt remis hadde han risikert å gå sin første turnering på ti år uten en eneste seier.

Beholder topprangeringen

I sin siste kamp fredag skal Carlsen ut mot sin gamle indiske VM-rival Vishy Anand.

Foran den siste runden er det Levon Aronian fra Armenia som leder foran amerikanske Hikaru Nakamura. Det skiller 0,5 poeng mellom de to. Carlsen tok seg opp til 6.-plassen med sine 3,5 poeng og overlot sisteplassen til Karjakin.

Med seieren er dessuten nordmannen sikret å toppe verdensrankingen også etter Norway Chess-turneringen.

