Brækhus fortsetter på hjemmebane, forhandler med aktuelle motstandere

Det er altså drøyt fire måneder til neste oppgjør for den norske boksedronningen som har vunnet alle sine 31 proffkamper. I forrige uke senket hun argentineren Erica Farias med poengseier på hjemmebane i Bergen.

Neste VM-kamp finner sted i Vestfold, nærmere bestemt på Oslofjord Convention Center i Stokke. Det skjer til tross for at Brækhus drømmer om å gå en kamp i USA.

– Vi kommer fortsatt til å dra til USA, og det er noe jeg føler tiden er inne for. Men jeg gleder meg enormt til å bokse én kamp til i Norge, sa Brækhus under en pressekonferanse på Ullevaal stadion i Oslo torsdag.

– Dere må huske på at jeg var ute i åtte år, så det er fantastisk for meg å bokse her hjemme. De tre siste kampene har vært helt magiske, la hun til.

35-åringen er verdensmester i bokseforbundene WBA, WBC, WBO, IBF og IBO. Det er ikke lett å finne motstandere hun ikke har slått allerede.

I forkant av møtet med Farias slo hun svenske Klara Svensson, og før det Anne Sophie Mathis (for annen gang). En duell mot Mikaela Laurén, som hun banket i 2010, kan være aktuelt. Selv har Brækhus sagt at drømmemotstanderen er MMA-utøveren Cristiane "Cyborg" Justino.

Også en rekke andre norske boksere skal i aksjon under stevnet i Vestfold lørdag 21. oktober, men det er foreløpig ikke offentliggjort hvem det blir.

