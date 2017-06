Argentina: Tok med seg nål på banen og stakk motstanderlaget

Det oppsiktsvekkende skjedde i cupen i Argentina mellom Sport Pacifico og Estudiantes søndag. Federico Allende spiller for Pacifico, som holder til godt nede i ligasystemet.

I et radiointervju et par dager etterpå skrøt Allende av at han brukte nålen under kampen. – Vi er sjokkert. Dette har ødelagt alt det gode laget gjorde, sier klubbpresident Hector Moncada ifølge BBC.

Pacifico overrasket stort, vant 3-2 og slo ut toppserielaget Estudiantes på bortebane. Det var en stor sensasjon.

– Du må bruke skitne tricks for å slå lag som Estudiantes, så jeg "piercet" spissene deres flere ganger med en nål, sa Allende til Vorterix Radio.

– Vi vet at toppspillerne ikke liker kontakt. De liker ikke at vi haler ut tiden eller spiller stygt. Så dette var måten å gjøre det på. Fotball er for de lure, fortsatte Allende.

Estudiantes-spiss Juan Otero sier han ble stukket flere ganger.

