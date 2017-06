U21-laget blir trolig fratatt tre poeng

Det er svært dårlig nytt for Norge med tanke på et mulig avansement fra den pågående EM-kvalifiseringen.

Celtic-spilleren Ajer hadde pådratt seg to gule kort og ble utvist i EM-kvalifiseringskampen for G19-lag mot Spania 29. mars. Reglene er slik at du må sone første kamp på samme nivå, eller på nivå over.

Ajer har ikke spilt landskamp i etterkant og skulle følgelig aldri spilt EM-kvalifiseringskampen mot Kosovo på mandag. U21-landslaget vil sannsynligvis bli fratatt poengene for Kosovo-seieren.

– Vi er svært lei oss for det som har skjedd. En slik administrativ glipp skal ikke forekomme. Dette er en alvorlig svikt i våre rutiner. Vi vil finne ut hvordan dette kunne skje og ikke minst gjøre nødvendige endringer for å hindre at dette kan skje igjen. Vi beklager på det sterkeste overfor U21-gutta som leverte på banen og sørget for det som burde vært en pangåpning på EM-kvaliken, sier direktør i sportsavdelingen i NFF, Alf Hansen, i en pressemelding.

Norge vant 5–0 over Kosovo i Drammen uten at det trolig vil ha noe å si når status skal gjøres opp.