Lindelöf klar for Manchester United

Etter at den medisinske testen var unnagjort, ble avtalen med klubben signert, og Lindelöf ble ved 20-tiden presentert som United-spiller på klubbens Twitter-konto.

– Det kjennes stort å komme hit. Jeg ser fram til å komme i gang og hjelpe klubben til flere trofeer, sier svensken.

Til klubbens hjemmeside sier 22-åringen at han har lært mye av tiden i Benfica, som han har spilt for siden 2012.

– Men nå gleder jeg meg til å spille i Premier League, på Old Trafford og for José Mourinho (Uniteds manager), sier han videre.

Mourinho omtaler 22-åringen som er talentfull spiller med en lysende framtid i klubben.

– Forrige sesong så vi at vi trengte alternativer og kvalitet for å styrke bredden i troppen, og Victor (Lindelöf) er vår første signering denne sommeren. Jeg vet at vår fantastiske spillergruppe vil ønske ham velkommen som en av våre egne, sier Mourinho.

Premier League-klubben betaler rundt 31 millioner pund, tilsvarende 330 millioner kroner, men beløpet kan vokse med ytterligere 100 millioner med diverse bonuser, skriver den svenske avisen Aftonbladet.

Lindelöf var tirsdag ubenyttet reserve da Sverige spilte 1–1 mot Norge på Ullevaal.

(©NTB)