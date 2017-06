Hard kamp om Lagerbäcks gunst

Etter tre kamper er Mohamed Elyounoussi den eneste som har spilt hvert minutt siden Lagerbäck ble Norges landslagssjef, men ytterligere seks har vært på banen i hver kamp.

Ved siden av Moi er Håvard Nordtveit og Alexander Søderlund alene om å ha startet hver gang.

I tillegg kommer for eksempel kaptein Stefan Johansen, som fikk fri mot Sverige på grunn av høy kampbelastning, og Joshua King, som mistet junisamlingen på grunn av skade.

Oversikt

– Jeg begynner å få ganske god oversikt over spillerne, etter å ha hatt dem i miljøet og sett dem på trening og i kamp. Vi har en ganske jevn tropp, men det er 8–10 spillere, kanskje litt flere, som kommer til å være stammen, sa Lagerbäck etter Sverige-kampen.

Han avslo å nevne navn med den begrunnelse at han vil informere spillerne før han eventuelt går ut med det offentlig.

Lagerbäck har også varslet at han vil stille strengere krav til spilletid i klubblagene for landslagsspillerne i høst, og det kan få betydning for hvor mange spillere, og hvem, som inngår i landslagsstammen. Sikkert er det at det er mange som håper å vinne svenskens gunst.

Listen

Disse har spilt under Lagerbäck (antall kamper som innbytter i parentes):

3 kamper: Mohamed Elyounoussi, Håvard Nordtveit, Alexander Søderlund, Tarik Elyounoussi (1), Sander Berge (1), Gustav Valsvik (2), Mats Møller Dæhli (2).

2 kamper: Rune A. Jarstein, Even Hovland, Stefan Johansen, Jonas Svensson, Haitam Aleesami (1), Bjørn Maars Johnsen (1).

1 kamp: Omar Elabdellaoui, Jørgen Skjelvik, Joshua King, Tore Reginiussen, Jo Inge Berget, Ørjan H. Nyland, Per-Egil Flo, Anders Trondsen, Adama Diomandé (1), Ole Selnæs (1), Ohi Omoijuanfo.

Ubenyttet reserve: André Hansen, Anders Konradsen, Vegar Eggen Hedenstad, Veton Berisha, Fredrik Semb Berge, Mathias Dyngeland, Birger Meling, Fredrik Midtsjø, Sigurd Rosted.

Forfall etter samling: Markus Henriksen.

Forfall etter uttak: Martin Linnes.

(©NTB)