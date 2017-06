Håndballgutta varmet opp med storseier

Etter at Frankrike noen timer tidligere sikret sin EM-billett ved å slite seg til 26-25 borte mot Litauen, trengte Norge bare ett poeng mot Belgia for at hjemmeseier mot Litauen lørdag holder til EM-billett.

Hadde Norge tapt onsdag, måtte Litauen slås med minst fire mål for å sikre EM-billetten. Det var aldri reell fare for at det skulle gå slik.

Norge innledet forrykende, og det sto 5-0 før det var spilt fem minutter. Så stoppet det litt opp for de norske, og Belgia holdt tritt resten av første omgang fram til 20-15 i norsk favør halvveis.

Belgierne holdt avstanden en stund også i annen omgang, men så viste klasseforskjellen seg ubønnhørlig. Norge dro fra mål for mål og endte med 17 måls seiersmargin.

Konsentrasjon

– Vi holdt konsentrasjonen i 60 minutter, og det er ordentlig bra. Belgia hadde mye krefter til å begynne med, men vi jaget dem litt lenger tilbake, gjorde det vanskeligere å få til innspill og kontret dem rett og slett i stykker, sa landslagssjef Christian Berge til TV3.

Belgia tar ut keeper for å spille sju mot seks i angrep, og det bidro til en rar håndballkamp der veldig mange norske scoringer kom i tomt mål.

– Det er litt kjedelig å spille slik. Det blir en konsentrasjonsprøve der vi venter på at de skal gjøre feil. Målet vårt var å score 15 mål på kontringer, og det ble 26, så det var bra, sa Kristian Bjørnsen til TV3.

Sist helg ladet Norge opp med tre strake seirer over Island, Sverige og Polen i turneringen i Elverum. Onsdag ble Belgia oppskriftsmessig utspilt, men det er kampen mot Litauen som avgjør om junisamlingen blir en suksess eller ei.

Beintøff jobb

– Litauen er et klasselag, ikke tvil om det. Vi merket det borte (tap 29-32), og Frankrike merket det i dag. Det blir en beintøff jobb å ta dem, men vi skal gjøre det, sa Berge.

– Revansjsuget har bygget seg opp i oss, og det blir full trøkk i Spektrum, sa Sander Sagosen.

Lagene har like mange poeng før lørdagens kamp, men med uavgjort går Litauen foran på innbyrdes oppgjør selv om Norge har mye bedre målforskjell.

Ved siden av Frankrike sikret for øvrig også Danmark EM-billett onsdag. Det skjedde med 36-24-seier over Nederland.

