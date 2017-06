Grøvdal overrasket over Ingebrigtsens operasjon

Tirsdagens hamstringoperasjon ble gjennomført i Finland bare timer før Ingebrigtsen skulle ha vært med på pressetreff i Oslo i forbindelse med torsdagens Bislett Games.

Det ble ikke noe pressetreff for den eldste av løperbrødrene fra Sandnes. Sesongen er over for hans del. Kanskje kan han løpe terrengløp i desember.

Grøvdal har trent en del sammen med Henrik Ingebrigtsen i oppkjøringen til sesongen, senest i USA nå i vår.

– Jeg meldte litt med ham. Først og fremst synes jeg veldig synd på ham, samtidig som jeg synes det er fint for ham at han tok denne avgjørelsen nå, for å få skikk på denne hamstringen. Er det noen som jeg er sikker på at kommer tilbake, så er det han.

– Merket du noe på ham når dere trente?

– Henrik klager veldig sjelden, så for min del kom dette som en liten overraskelse. Jeg har visst at hamstringen var et problem, men ikke at det var så alvorlig. Han bare peiste på og trente det han skulle uten å si noe om det. Jeg har ikke merket noe på ham at det var så vondt, sa Grøvdal til NTB under tirsdagens pressetreff.

Karoline Bjerkeli Grøvdal, som for øvrig fyller 27 år onsdag, løper 3000 meter hinder i Bislett Games.

