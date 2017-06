Bayern sikret seg Lyon-juvel

Det gjør Tolisso til den dyreste spiller kjøpt av en bundesligaklubb, og avhengig av prestasjonsrelaterte klausuler kan prisen stige ytterligere til 47,5 millioner euro (447 millioner kroner).

Den tyske klubben meldte selv at Tolisso har signert en femårskontrakt etter å ha bestått legesjekken. Han har vært i Lyon siden han var 12 år gammel.

– Jeg har hatt en vidunderlig tid i Lyon, og jeg er veldig takknemlig. Nå har jeg store mål som Bayern-spiller. Jeg kommer til en av Europas beste klubber, og dette er en stor dag for meg, sier Tolisso i en pressemelding fra den tyske klubben.

Tolisso, som debuterte for Frankrikes landslag i mars, hadde kontrakt med Lyon til 2020. Han scoret 14 mål i ulike turneringer forrige sesong.

– Vi er veldig fornøyd med at vi i hard konkurranse med klubber i andre land greide å sikre oss en slik ung og interessant spiller. Tolisso var Carlo Ancelottis fremste ønske for midtbanen vår, sier Bayern-formann Karl-Heinz Rummenigge.

Det er et rom å fylle på den midtbanen etter at Xabi Alonso la opp.

Franskmannen er Bayern Münchens klart dyreste kjøp så langt i sommer, etter at Niklas Sule ble hentet fra Hoffenheim for 20 millioner euro og franske Kingsley Comans overgang fra Juventus ble gjort permanent for 21 millioner euro. Klubben har også hentet Serge Gnabry fra Werder Bremen.

(©NTB)