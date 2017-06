Abidal blir Barcelona-ambassadør

37-åringen spilte i Barcelona fra 2007 til 2013, og hadde stor suksess de seks årene han var i klubben. Han vant blant annet to mesterligatriumfer og fire La Liga-titler med katalanerne.

Barcelona opplyser onsdag at klubben har inngått en avtale om at Abidal skal være ambassadør og representant for klubben på ulike arrangementer de neste årene.

Franskmannen gjennomgikk i 2011 en levertransplantasjon etter å ha blitt rammet av kreft i 2011. Han forlot klubben i 2013 etter at han ikke fikk forlenget kontrakten.

Etter tiden i Barcelona var han innom Monaco og Olympiakos før han la opp som spiller i 2014.

(©NTB)