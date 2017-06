Vellykket operasjon for Ingebrigtsen

Det skriver Norges Friidrettsforbund i en pressemelding tirsdag.

– Inngrepet viste at skaden samsvarte med det vi trodde, sier NFIF-lege Ove Talsnes, som selv var med på operasjonen.

– Det dukket ikke opp noen overraskelser underveis, og inngrepet ble dermed gjennomført som planlagt, fortsetter Talsnes – som karakteriserer det som et teknisk vellykket inngrep.

Ingebrigtsen selv kommenterer operasjonen på sin Instagram-konto, sammen med et bilde av seg selv på operasjonsbordet.

«Vellykket operasjon av meritterte Sakari Orava og landslagslege Ove Talsnes. Nå gjelder det å gjøre alt riktig i tiden fremover for å komme tilbake i verdenstoppen. Takk til alle som stiller opp og til alle som gjør alt de kan for at jeg skal komme tilbake på et høyere nivå enn noen gang!", skriver 26-åringen.

Ferdig for sesongen

Mandag kom nyheten om at Ingebrigtsen måtte operere og var ute resten av friidrettssesongen.

Operasjonen ble gjennomført av den anerkjente kirurgen Orava på hans klinikk i finske Åbo.

Mens brødrene hans løper Bislett Games torsdag, må storebror Ingebrigtsen holde sengen i Finland.

– For han kan ikke gjøre noe annet enn å ligge på magen noen dager. De neste dagene blir nok veldig kjedelige for Henrik, sa pappa og trener, Gjert Ingebrigtsen, til NTB mandag.

