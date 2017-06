Lagerbäck har funnet sin stamme

– Det føles som disse to kampene har gitt en hel del. Jeg begynner å ha god oversikt over spillerne. Vi har en ganske jevn tropp, men det er 8-10 spillere som nok kommer til å utgjøre en stamme, og kanskje gjelder det også noen flere, oppsummerte han etter at 1-1-kampen mot Tsjekkia ble fulgt av samme resultat mot Sverige.

Han avslo å nevne hvilke spillere han definitivt skal ha med videre.

– Det får deres se. Jeg vil ikke gå ut offentlig med den listen før jeg har vist den for spillerne. Og så vet vi jo ikke ennå hva som hender med dem som har slitt med spilletid i de utenlandske ligaene.

Ikke siden 1982 har Norge slått Sverige på hjemmebane. Lagerbäck var ni minutter pluss tilleggstid fra å greie det verken Drillo, Nils Johan Semb eller Per-Mathias Høgmo fikk til.

Surt

– Det var surt å miste seieren i sluttfasen. Seirer gjør det alltid lettere. Det gir en "boost" og bidrar til å bygge vinnerkultur, men det viktigste er at vi begynner å se strukturen i hvordan vi skal spille, sa han.

Lagerbäck var særlig fornøyd med første omgang mot svenskene.

– Da hadde vi bra balanse, gikk framover på en forstandig måte og skapte en hel del. Vi nærmet oss vel et titall avslutninger, og vi slapp til veldig lite. Etter pause gikk det litt mer i bølger, kanskje fordi vi byttet mye, men vi ble også trøtte mot slutten, sa han.

Han var glad for at Norge scoret på et innøvd dødballtrekk, men mindre fornøyd med at seieren glapp med baklengsmål på hjørnespark.

Pluss og minus

– Det spiller for så vidt ingen rolle hvordan målene kommer, men det føles alltid godt når vi lykkes med et trekk vi har jobbet med, sa han om innkastet som banet vei for Mohamed Elyounoussis 1-0-mål.

– På hjørnesparket føltes det som vi var for passive. Jeg må se situasjonen om igjen, men det viser at konsentrasjonen må være der hvert sekund i fotball på dette nivået. Vi har en blanding av sone og markering på defensiv dødball, og det er viktig at sonespillerne dekker sine områder og går på ballen. Det virket ikke slik for meg.

Han tror også at det var mer enn det fysiske som gjorde at Norge avsluttet kampen svakere.

– Det er også en mental bit. Når man leder 1-0 vil man helst ikke gjøre feil, og vi ble litt passive og stillestående. Likevel skapte Sverige veldig få sjanser, sa han.

Lagerbäck samler landslaget igjen i slutten av august, til VM-kvalifiseringskamper hjemme mot Aserbajdsjan og borte mot Tyskland. Da jager han sin første seier, og fortsatt framgang.

