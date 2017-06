Gangnes nektet å bli med på treningsleir i Stams

For ett år siden ødela Gangnes korsbåndet for tredje gang etter et fall i den østerrikske bakken.

Nå jobber totningen på spreng for å rekke OL i Sør-Korea. Et møte med Stams ble for tøft.

– Jeg skjønner ham godt. Kenneth spurte om han fikk lov til å hoppe i Lillehammer i stedet. Han ville ikke hoppe i bakken i Stams etter den vonde opplevelsen i fjor. Det skjønner jeg. Det var ikke vanskelig å si ja, for det er ikke en bakke vi konkurrerer i til vinteren. Det var bare noe vi kunne styrke fra lista. Han trente flere hopp i Lillehammer enn han ville gjort i Østerrike, sier landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Frykt?

– Ble frykten for stor?

– Frykt, eller bare skuffelse og negative følelser. Jeg er usikker på om det er frykt. Det å dra dit med de minnene han hadde fra i fjor da han tok korsbåndet i det første hoppet, er ikke noe gøy, sier en forståelsesfull landslagssjef.

Gangnes var tilbake på ski i mars etter en blytung rehabilitering periode på åtte-ni lange måneder.

– Han ligger bra an, for han er smertefri. Han kan kjøre full belastning både på fysisk trening og i hoppbakken. Utviklingen er fin. Det handler bare om å få nok hopping og fysisk trening for å bli klar til vinteren, sier Stöckl om hopperen fra Kolbu.

OL-jakt

– Rekker han OL?

– Absolutt. Det er fullt mulig, beroliger Stöckl.

Det er tredje gang Gangnes må trene seg opp igjen etter en alvorlig skade. Det hopptekniske ser ut til å sitte for 28-åringen, skal vi tro landslagssjefen.

– Han har erfaring med en slik type skade. Han har hatt veldig god støtte fra Olympiatoppen og vår fysio Lars Haugvad. Han er klar. Han har ikke glemt hvordan det er å hoppe på ski. Vi har sett noen skihopp i Gjerpenkollen og Midtstuen. Vi kjenner ham igjen når han hopper, sier en lettet Stöckl.

Medaljehåp

– Kan han regnes som medaljehåp i OL?

– Jeg tror det. Ut ifra hva vi har sett tidligere, er han er sikkert en slik kandidat. Men da må alt stemme i oppkjøringen, sier østerrikeren.

– Snakker vi da om en av tidenes største sensasjoner?

– Du kjenner meg. Jeg er ikke keen på å snakke om sensasjoner. Dersom han tar medalje, kan du si at han er den eneste som har klart det i hoppsporten med så mange korsbåndskader. Det har ingen andre klart, sier Stöckl.

– Det sier mye om personen. Han har utrolig sterk vilje og høy motivasjon. Han lar seg aldri knekke av skader, sier en imponert Stöckl.

Gangnes var verdens tredje beste hopper da han ble skadd i fjor sommer. Totningen står med én seier i verdenscupen fra Lillehammer i desember 2015.

