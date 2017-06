Atlético bekrefter Griezmann-forlengelse

Det bekreftet den spanske toppklubben tirsdag ettermiddag. Griezmann har den siste tiden vært sterkt koblet til blant andre engelske Manchester United, men nå ser det ikke ut til at en overgang skjer med det første.

Spekulasjonene rundt spissen tok fullstendig av da han angivelig skal ha uttalt at sjansen for en overgang til United var "seks av ti". Selv hevder Griezmann at det ikke var meningen å uttrykke seg slik.

- Det første jeg vil gjøre er å beklage til folkene som misforsto uttalelsene mine. Kanskje uttrykte jeg meg feil, eller kanskje noen ønsket å lage nyheter av ingenting. Siden jeg kom hit, har jeg gitt alt for klubben, lagkameratene mine og trenerapparatet, sier franskmannen.

Det ble nylig klart at Atlético Madrid ikke får kjøpe spillere i sommerens overgangsvindu som følge av brudd på regelverket rundt signering av spillere under 18 år. Dersom Griezmann hadde blitt solgt denne sommeren, ville det med andre ord ikke latt seg gjøre å hente inn en erstatter.

- Dette er fantastiske nyheter, for han er en av de beste spillerne i verden. Antione er en annerledes fotballspiller, en med spesielle ferdigheter som kan endre en kamp. En svært komplett spiller, uttaler Atléticos fotballdirektør José Luis Caminero i forbindelse med kontraktsforlengelsen.

Griezmann kom til Atlético fra Real Sociedad i 2014. Han har scoret 83 mål på 160 kamper for den spanske storklubben.

(©NTB)