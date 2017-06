Stöckl vil ha 10 millioner i bonus

Landslagssjefen tror den norske hoppturneringen kan bli hoppsportens premium konkurranse med eventyrlige pengepremier.

– Bonusen var 1 million kroner i år. Blir turneringen bedre og bedre, bør det ligge 10 millioner kroner i Raw Air-potten om ti år. Da kan det bli så fristende at noen velger å holde seg hjemme selv fra OL. Tenk hvor mye oppmerksomhet så store premier vil få, sier Stöckl til NTB.

Utlendingene elsker pengefesten i Raw Air, men misliker sterkt den ekstra reisen opp og ned til Trondheim.

– Jeg skjønner poenget fra FIS om at det blir unødvendig mye reising mellom Østlandet og Trondheim, men på den andre siden har du det tradisjonsrike søndagsrennet i Kollen. Det er fornuft mot tradisjon. Foreløpig vant tradisjonen, bemerker Stöckl.

Ikke urokkelige likevel?

Sportssjef Clas Brede Bråthen fikk kritikk da han mente Hopp-Norge måtte vurdere å følge internasjonale ønsker, selv om det ville bety at Raw Air startet i Granåsen, mens søndagsrennet i Kollen ville måtte gå torsdag kveld.

Senere har skipresident Erik Røste gått ut og sagt at «Kollensøndagen er urokkelig». Stöckl er ikke like sikker.

– Rennet i Kollen har ganske høy status. Det vet jeg selv med mitt østerrikske utgangspunktet, og jeg hører det fra utøvere fra andre nasjoner. De sier det er stort å vinne i Kollen, men om de vinner på en søndag eller torsdag har ingenting å si, verken for utøverne eller publikum, sier Stöckl.

Han tror fort Hopp-Norge må gi etter for internasjonalt press.

– Det er en unødvendig reisebelastning under Raw Air. Ja, jeg tror det kan skje i framtiden. Det får vi se, men blir motstanden stor nok mot reiseopplegget og konkurranseopplegget så tøft og lukrativt som vi ønsker, er det mulig at Kollensøndagen blir flyttet til torsdag og fortsatt har like mange tilskuere og interesse, sier hopptreneren.

– Flere steder ser vi jo dessuten at kveldsrenn har flere tilskuere og TV-tittere, fortsetter Stöckl.

På grensen

Han omtaler reisebelastningen under Raw Air som «på grensen».

– Avslutningen i Vikersund ga ingen signaler om at prestasjonene led av mye reising, men hadde det skjedd noe med skader og fall, hadde det vært lett å peke på reisebelastningen. Vi kunne gjort det enklere om vi startet i Trondheim.

Stöckl tror ikke debatten om å flytte Kollensøndagen er over.

– Den diskusjonen vil komme opp hvert år dersom vi får fortsette med Raw Air.

Til vinteren blir det uansett Raw Air med åpning i Holmenkollen før Lillehammer og Trondheim tar over før finalehelgen i Vikersund.

