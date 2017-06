Lagerbäck varsler mange endringer

Lagerbäck har hatt to dager etter 1-1-kampen mot Tsjekkia, og han har sendt hjem to spillere fra landslaget i Tore Reginiussen og Stefan Johansen. Den nye landslagssjefen har vært ute etter å sette en stamme i det norske laget, men ser at det vil bli flere endringer til Sverige-kampen.

– Jeg må finne den balansen så mye som mulig. Vi får se etter treningen og antall spillere og se hvordan de reagerer. Men det kjennes ut som vi vil gjøre relativt mange endringer etter halvannet døgn, sa Lagerbäck på mandagens pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Sarpsborgs Anders Trondsen ble drillet på midtbanen på trening. Han er blant dem som kan vente seg spilletid.

Viktig test

– Han kommer sannsynligvis til å få spilletid, ja, varslet landslagssjefen.

Ole Selnæs, som sonet karantene mot Tsjekkia, og som har én kamp igjen av sin utestengelse for munnbruken mot dommerne etter Aserbajdsjan-kampen, kan også få spilletid i privatlandskampen.

– Jeg puttet ham ikke på tribunen mot Tsjekkia fordi jeg hadde et valg. Han fikk ikke være noe annet sted. Jeg synes det var bra at han fikk kjenne oss. Så det var hele opplegget med å kalle ham inn. Han er en av dem som kan være en del av en stamme om han fortsetter å gjøre det bra for Saint-Étienne, sa Lagerbäck.

– Denne kampen blir veldig viktig for å teste spillere for å få svar, slik at jeg kan bruke det når jeg til høsten skal se på stammen i laget, la han til.

Spurt om Lindelöf

Det var flere svenske journalister på Ullevaal, og den ferske Manchester United-spilleren Victor Lindelöf var naturlig nok en samtaletema. Den svenske treneren dro også paralleller til en annen norsk unggutt med stort potensial.

– Mats Møller Dæhli er en spiller som kan utvikle seg. Han har egenskapene som kan gjøre ham til en ytterligere bedre spiller. Han er en veldig interessant spiller for et norsk landslag, sa Lagerbäck.

Selv om trenerveteranen senest før Norge-jobben kom fra Det svenske fotballforbundet, tror han ikke Norge har en fordel av det før tirsdagens kamp.

– Du får ingen «mind games». Sverige er tydelig organisert, og det er vi og. Så er det spesielt med noen spillere, men det finnes ingen sjanse for at jeg skal gjette en startellever siden Janne (Andersson) kommer til å gjøre flere endringer. Jeg kan gjette siden jeg kjenner ham godt, men det blir vanskelig å komponere for å matche vårt eget lag.

