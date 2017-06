Celina: – Går trolig til Bolton

Det røpet norsk-kosovaren overfor NTB etter å ha vært kaptein for Kosovos U21-landslag i 0-5-tapet for Norge i EM-kvalifiseringen mandag.

Celina har denne sesongen vært utlånt fra Manchester City til Twente i den nederlandske æresdivisjonen. Nå går turen tilbake til England.

– Jeg har bestemt meg for å prøve meg i mesterskapsserien. Det tror jeg blir bra for meg, sa Celina til NTB etter mandagens kamp i Drammen.

– Hvilken klubb er det snakk om?

– Mest sannsynlig Bolton.

Bolton er nyopprykket i mesterskapsserien foran neste sesong. 20-åringen føler seg trygg på at klubbskiftet vil gi ham den matchingen han trenger.

– Det er en mye bedre og tøffere liga enn den nederlandske, fastslo stortalentet, som ikke er redd for å bli sittende på benken.

– Jeg har snakket med treneren og tror det blir mye spilletid, sa han.

Mandag måtte celina innse at det norske laget var flere nummer for gode i Drammen.

– Vi møtte et veldig sterkt norsk lag. Det var litt som forventet. Samtidig starter vi med å slippe inn to lette mål. Deretter har vi for så vidt sjansen til å komme tilbake, men klarer ikke score. Så kommer det røde kortet, og da rakner det litt, oppsummerte han.

20-åringen har en fortid i Strømsgodset og var tilbake på sin gamle hjemmebane mandag.

– Det var veldig spesielt. Jeg har gledet meg til dette lenge, fastslo norsk-kosovaren.

