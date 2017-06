Roberto Carlos avfeier dopinganklager

Det er i en dokumentar at 44-åringen blir trukket inn i en dopingsak. I programmet, som ennå ikke er blitt sendt på den tyske TV-kanalen ARD, blir det hevdet at en rapport fra brasilianske antidopingmyndigheter setter Carlos i dopingklisteret.

– Jeg avviser på det kraftigste de uansvarlige beskyldningene fra ARD. Jeg bekrefter igjen at jeg aldri har benyttet meg av stoffer som kunne gi meg en fordel. I hele min karriere har jeg kjempet for rettferdighet og fram for alt lojalitet, sier Carlos.

I den nevnte rapporten på 200 sider skal det ifølge TV-dokumentaren stå beskrevet hvordan legen Julio Cesar Alves hjalp toppidrettsutøvere, deriblant Roberto Carlos, med å dope seg.

Med skjult kamera er det gjort opptak av at legen avslører at han behandlet Carlos i tidlig alder og bidro til å utvikle spillerens lårmuskler.

Kaller det løgn

Legen er beryktet for å ha vært spesialist på å manipulere dopingprøver. Det blir hevdet at han møtte Carlos få uker før fotball-VM i 2002.

Den tidligere Real Madrid-backen kaller påstandene for ekstremt svake og ren løgn. Han truer med å sette sine advokater på saken og ta rettslige skritt overfor ARD.

– De løgnaktige beskyldningene er helt i strid med måten jeg tenker på. I en karriere som varte i mer enn 20 år, testet jeg aldri positivt for noen prestasjonsfremmende stoffer, sier Carlos.

Anerkjent journalist

Brasilianeren jobber i en direktørstilling i Real Madrid. Han vant La Liga fire ganger med den spanske storklubben som spiller. Carlos var også med på å vinne tre mesterligatitler, mens han gikk til topps i VM med Brasil i 2002.

Det er den tyske journalisten Hajo Seppelt som står bak ARD-dokumentaren. Han har tidligere vært med på å avsløre omfattende doping i russisk idrett.

Brasils fotballforbund har foreløpig ikke kommentert saken.

