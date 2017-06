Rally: Mikkelsen får ny fabrikksjanse

Det ble klart etter at nordmannen hadde gjort unna debuten for den franske bilgiganten i Rally Sardinia søndag. Mikkelsen har vært uten fabrikkontrakt etter at Volkswagen avsluttet sin rallysatsing etter forrige sesong, men landet en kontrakt med Citroën foran runden på middelhavsøya.

27-åringen og kartleser Anders Jæger kjørte inn til åttendeplass på Sardinia, og han var med det best av Citroën-bilene. Foran den neste VM-runden i Polen tar Mikkelsen britiske Kris Meeks plass i teamet.

– Vi tok steg for steg, og fikk en del svar i løpet av helgen. Det er selvsagt hyggelig at Citroën-ledelsen er så fornøyd at de gir meg muligheten til å kjøre Rally Polen også, sier Mikkelsen.

Ting å jobbe med

Nordmannen vedgår at det som ventet ble tøft å levere toppresultater med en bil han knapt kjente eller hadde kjørt på forhånd.

– Det er vanskelig å teste alt vi har lyst til i et løp – for det har vi rett og slett ikke lov til. Det er fortsatt en del ting å jobbe med, men med en god test før Polen har jeg stor tro på at vi kan levere et godt resultat der, sier den norske rallyprofilen.

Til Polen kommer han i tillegg med gode minner. I fjor ble det seier, og både i 2014 og 2015 ble det annenplass.

– Det blir gøy å kjøre Polen, det er yndlingsløpet mitt. Så det ser jeg virkelig fram til, og er takknemlig for at jeg får den sjansen, sier Mikkelsen.

Fornøyd sjef

Citroëns teamsjef Yves Matton skryter av nordmannen.

– Andreas sin inntreden har vært konstruktiv og positiv for oss. Etter hans test før løpet, visste vi at han måtte ha mer tid på seg til å få bilen optimalisert til hans kjørestil. Utover åttendeplassen er vi fornøyd med hva hans inntreden har bidratt til. Andreas har klart å identifisere de viktigste punktene vi må jobbe med for å kunne oppnå ytterligere forbedringer, sier han.

(©NTB)