Rørt Nadal etter rekordoppvisning

Søndagens finale i den franske hovedstaden ble en brutal oppvisning fra Nadals side. Sifrene 6-2, 6-3, 6-1 sier det meste om hvor overlegen den spanske grusspesialisten var.

31-åringen er dermed den første i tennishistorien som vinner den samme Grand Slam-turneringen ti ganger. Totalt har Nadal 15 Grand Slam-titler i sin innholdsrike samling av trofeer.

Det er tredje gang spanjolen går til topps i Paris uten å ha gitt bort ett eneste sett på veien.

– Dette føles helt utrolig. Å vinne denne turneringen igjen er helt spesielt, sa spanjolen i seiersintervjuet.

– Jeg er svært følelsesladet akkurat nå. Det er umulig å beskrive de følelsene jeg kjenner på, tilføyde han.

32 år gamle Wawrinka måtte innse at han møtte sin overmann i det som var den første Roland-Garros-finalen siden 1969 bestående at to menn på over 30 år.

Wawrinka, som vant turneringen i Paris i 2015, tilkjempet seg riktignok kampens første breakball – uten å klare å utnytte den. Flere muligheter fikk han ikke.

I sin fjerde Grand Slam-finale ble sveitseren flere nummer for liten.

