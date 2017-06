Norsk tap i nest siste EM-test

Landslagssjef Martin Sjögren fikk se mannskapet sitt teste formen mot meget kvalifisert motstand i Sandefjord. Utbyttet var av det høyst akseptable slaget.

I en sjansefattig kamp gjorde de amerikanske jentene kampens eneste mål etter en times spill. Christen Press var målscorer. Tapet var landslagssjef Sjögrens tredje som norsk landslagssjef. Den tidligere Linköping-treneren har nå ledet laget i åtte kamper.

– Sånn umiddelbart er det skuffende å tape kampen, men jeg tror vi vil være fornøyd med en god del når vi har fått gjort en grundig analyse. Vi holdt tritt med et av verdens beste lag, så i det store og hele gjorde vi en ganske bra innsats, sa Sjögren til NTB.

Norges kaptein Maren Mjelde deler sjefens syn på kampen:

– Totalt sett var det positivt. Det er kjipt å tape, særlig når jeg føler de hadde én sjanse. Sånn er det gjerne mot de aller beste, de trenger ikke mye for å score. Alt i alt spilte vi bra og kommer fra det med en god opplevelse. Det er viktig nå som det nærmer seg EM, sa Mjelde og fortsatte:

– Det kunne like godt vært vi som hadde fått den ene sjansen og scoret. Vi ser at det vi øver på trening også viser seg i kamp. Jeg føler vi står sterkere nå enn under forrige samling.

Søndagens kamp var Norges nest siste før sommerens EM-sluttspill i Nederland. En drøy måned gjenstår til vertsnasjonen er motstander i åpningskampen i Utrecht.

Tre grep

Landslagssjef Sjögren gjorde tre endringer i startoppstillingen fra laget som slo Sveits 2-1 i april. Bayern München-proffen Nora Holstad Berge tok Maria Thorisdottirs plass i midtforsvaret, mens Andrine Hegerberg og Emilie Bosshard Haavi erstattet Ingrid Schjelderup og Kristine Minde på midtbanen.

Minde har slitt med skade den siste tiden og ville trolig vært i startoppstillingen dersom hun hadde vært fullt ut spilleklar.

Det var langt mellom de store målsjansene i en jevnspilt første omgang i Sandefjord. Norges to største stjerner, Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg, forsøkte seg med hver sin avslutning, men den amerikanske keeperen Alyssa Naeher avverget begge relativt enkelt.

I motsatt ende av banen hadde Norges sisteskanse Ingrid Hjelmseth svært lite å henge fingrene i.

Sovende forsvar

Stabæk-keeperen måtte imidlertid kapitulere kvarteret ut i annen omgang da den amerikanske måltyven Christen Press løp gjennom et sovende norsk forsvar. Alene med keeper trillet Press enkelt inn ledermålet.

Den scoringen klarte aldri det norske laget å svare på.

Ti minutter før slutt måtte i tillegg midtbanespiller Ingvild Isaksen forlate banen etter å ha pådratt seg det som lignet et stygt kutt i ansiktet. Landslagsprofilen, som har slitt mye med skader de siste årene, fikk et ublidt møte med en amerikansk albue.

11. juli er Frankrike motstander i EM-generalprøven for Martin Sjögrens jenter. Den kampen spilles i franske Sedan.

Fem dager senere innleder de norske jentene EM-sluttspillet mot vertsnasjon Nederland i Utrecht. Belgia og Danmark er Norge øvrige motstandere i gruppespillet.

