Lagerbäck sikter mot Island-stabilitet

Svensken ble historisk da han tok Island til landets aller første sluttspill. En av nøkkelforklaringene ligger i stabiliteten i startellever og tropp.

Etter møtet med Sverige tirsdag, starter jobben med å sette sammen en primærgruppe med spillere som skal bære nye Norge.

– Når jeg prater om en fast stamme, handler det om en trygghet i gruppen dersom du skulle få skader og suspensjoner. Vi får se hvordan det blir, men jo mer spilletid noen får sammen, jo bedre lærer de hverandre å kjenne. Jo bedre du kan automatisere det samspillet, bedre er det, sier Lagerback.

EM i samme lag

Han tar seg god tid til å svare på spørsmålet om hvordan han skal sette en slagkraftig tropp framover med flest mulig kjente fjes, selv om heller ikke Lagerbäck kan gardere seg mot skader og suspensjoner.

– Det var vel en av de største forklaringene med islendingene, og man så det i EM-sluttspillet. Vi startet fem kamper med samme ellever. I kvaliken spilte vi med 13-14-15 spillere. Har du den turen med skader og suspensjoner, favoriserer det laget. Det er det ingen tvil om. Det er viktig å ha en stamme, slik at du har spillere som hele tiden vet hvordan vi skal spille og kan samarbeide.

– Det handler om å finne kombinasjoner. Om man finner en startellever, skal man bruke den så mye som mulig. Dessverre har vi få treningskamper, men det er da man skal gi dem som spiller lite sjansen, sa Lagerbäck på NTBs spørsmål da han møtte norsk presse dagen etter 1–1 mot Tsjekkia på Ullevaal.

Mangler forsvarsbautaer

Norsk fotball skriker etter en dominerende midtbanespiller og robuste stoppere.

Slik svarte Lagerbäck på spørsmålet om det er spillertyper han savner og mener norsk fotball må begynne å produsere.

– Får man velge fritt, er det spillere og typer ute i verden som man hadde plukket inn direkte, men du kan ikke tenke i de banene (som landslagssjef). Men skal vi gå inn på talentutvikling, så vet jeg at det er en debatt i Norge om det man kanskje ikke, i motsetning til i mange andre land, ikke har klart å finne riktig gode forsvarsspillere.

– Men når jeg er i denne situasjonen, kan jeg ikke tenke på ditt spørsmål, men må finne de beste spillerne i Norge som passer best slik vi skal spille.

Zlatan-fokus

Før naboduellen mot Sverige ble det naturligvis mange spørsmål om de blågule etter Zlatan Ibrahimovic.

Blant annet måtte Lagerbäck svare på om han var enig med det Drillo sa for et par år siden, nemlig at Zlatan var den eneste forskjellen på Norge og Sverige.

– Det var da. Det er så vanskelig å sammenligne. Zlatan er en unik spiller. Det kommer vi ikke unna. Han kan alene gjøre ting som nesten ingen andre kan. Har du en slik spiller, har du en enorm fordel. Men blir det for stort fokus på én spiller i laget, tror jeg ikke det er så bra heller.

– Jeg har ofte sittet i 2. omgang og sagt at «nå bytter vi ut Zlatan». Vi hadde en kamp mot Ungarn der Roland og jeg satt på benken og diskuterte. Roland ville helst ha Zlatan på banen lengst mulig. Mot slutten gjorde han et kunstmål og vi vant kampen. Du må finne balansen. Det er alltid laget som vinner kamper, mens enkeltspillerne kan gjøre enkeltstående forskjeller.

(©NTB)