Fuglsang sikret dansk seier i Critérium du Dauphiné etter sekunddrama

Den danske sykkelrytteren viser storform før Tour de France, og vant både den siste etappen og Critérium du Dauphiné sammenlagt.

I mål var Fuglsang (Astana) 12 sekunder foran Daniel Martin (Quick-Step), og 27 sekunder foran Louis Meintjes (UAE).

Før etappen ledet Richie Porte (BMC) med 1 minutt og 15 sekunder, men dansken hentet sekundene som var nødvendig for å sikre seg seieren. Da Porte rullet over mål var han fem sekunder for sen, og sammenlagtseieren gikk til den danske Astana-rytteren. Det avgjørende var de ti bonussekundene Fuglsang fikk for å vinne etappen.

Distanserte Froome

Ned til Martin på tredje var det 1.32, mens Chris Froome fra Sky (1.33) og Astana-rytteren Fabio Aru (1.37) ble nummer fire og fem.

Før målgang hadde den danske rytteren kjørt klokt og kjørte etter hvert fra både Chris Froome (Sky), Alberto Contador (Trek) og til slutt lå samtlige ryttere bak.

– Det var helt utrolig. Det ble en skikkelig kamp. Jeg forsøkte å holde meg rolig hele veien for å spare krefter mot slutten, sa Fuglsang like etter at seieren var sikret.

Norske i brudd

Etappen på 115 kilometer gikk fra Albertville til Plateau de Solaison. Rittet regnes som en viktig oppkjøring til sommerens Tour de France.

På spørsmål om han nå kan regnes som en av favorittene til Tour de France svarer Fuglsang:

– Kanskje. Jeg er i alle fall i god form. Nå må jeg ta det litt roligere fram til touren.

Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen var begge i brudd tidlig på etappen, men var ikke med da avgjørelsen falt i de franske fjellene.

(©NTB)