Formel 1: Hamilton nærmet seg Vettel

Hamilton hadde beste startspor etter strålende kjøring i lørdagens kvalifisering og gjorde kort prosess med konkurrentene i søndagens finale. Ned til Mercedes-lagkamerat Valtteri Bottas på annenplass skilte det hele 19,7 sekunder.

VM-leder Vettel måtte nøye seg med fjerdeplass.

– Jeg er overlykkelig over denne seieren. Det var her jeg sto i pole position for første gang i karrieren, og det var her jeg tok min første seier. Det er spesielt for meg å konkurrere på denne banen, sa Hamilton i seiersintervjuet.

25 poeng skilte Vettel og Hamilton i kampen om VM-tittelen foran søndagens runde i Montreal. Nå er avstanden redusert til 12 poeng.

Red Bulls Daniel Ricciardo ble tredjemann i Canada, akkurat som i Monaco for to uker siden.

Force Indias Sergio Pérez og Esteban Ocon endte på henholdsvis femte- og sjetteplass.

Dagens mann ble imidlertid Lewis Hamilton. Søndag sto han i beste startspor for 65. gang i karrieren og tangerte dermed statistikken til sitt store forbilde. Samme antall endte den brasilianske legenden Ayrton Senna sin fantastiske karriere på.

Michael Schumacher har fortsatt rekorden på 68.

Etter målgang i lørdagens kvalifisering mottok VM-toeren en hjelm som avdøde Senna hadde på seg da han konkurrerte. Gesten gjorde briten nærmest målløs.

