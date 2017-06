Dæhli om livet i kultklubben: – Vi har skinnjakker som reiseantrekk

Klubben og supporterne holder til et stykke ute på venstresiden i politikken, og er blant få klubber med så tydelig tilhørighet politisk.

– Det er en litt mer politisk klubb, som liker å ta politiske standpunkter. Det er en del ting vi må stille opp i sånn sett, forteller Dæhli.

Foregangsklubb

Klubben har ikke bare vært et foregangslag når det gjelder antirasisme, men også vært en tydelig antikommersiell. En del punkere har funnet «sin klubb» i St. Pauli.

– Vi har skinnjakker som reiseantrekk. Det har jeg aldri hatt før. Jeg føler ikke at jeg kler den helt, men jeg tar den selvfølgelig på meg. Det er litt morsomt, sier Dæhli.

Han spilte vårsesongen på lån fra Freiburg. Den avtalen er blitt forlenget, slik at 22-åringen skal spille på Millerntor også kommende sesong. Da St. Pauli lå nede med brukket rygg tidlig på 2000-tallet, bidro fansen økonomisk slik at Hamburg-laget ikke gikk konkurs.

– Selv da vi lå desidert sist (i 2. Bundesliga) er det fullsatt med 30.000 og støtte fra fansen. Selv da vi tapte sto fansen igjen og klappet for oss, forteller Dæhli.

– Det er en annerledes klubb, absolutt. Fansen er noe jeg aldri har opplevd før. De støtter laget selv når vi taper. De er positive, åpne og veldig glade i oss. Det er veldig spesielt. Du merker når du kommer på stadionet at det er en klubb som betyr veldig mye, fortsetter Tyskland-proffen.

Sporadiske på øverste nivå

St. Pauli har aldri klart å etablere seg i 1. Bundesliga, hvor byrival Hamburger SV har holdt til siden oppstarten i 63. Det er blitt med noen sporadiske besøk i eliteserien. Dæhli håper å hjelpe klubben opp igjen neste sesong.

– Jeg trives veldig godt. Det er der jeg tror at jeg kan utvikle meg best neste år. Jeg tror jeg tar nye steg neste sesong. Det er en klubb som satser veldig på meg, og hvor jeg blir satt veldig stor pris på både av klubben og fansen. Jeg føler trenerne har et godt innblikk i hvordan jeg spiller og hvilke kvaliteter jeg har. Jeg håper jeg spiller fast til høsten. Det er ikke så verst for meg i en alder av 22 år og etter så mange skader. Det er mange ting om stemmer, sier Dæhli.

– Kampform og kamper. Det er det handler om for meg, skyter han inn før han forteller om lagets opptur i vårsesongen.

– Jeg kom inn i januar. Da lå klubben fryktelig dårlig an. At jeg kom inn og mange kom tilbake fra skade, gjorde at vi kunne stille med et sterkere lag. Da begynte ting å stemme. Vi fikk de resultatene vi ønsket, og det ble en veldig god sesong likevel, sier Dæhli

St. Pauli endte på sjuendeplass etter lenge å ha stått i fare for å ta turen ned på nivå tre.

