Ostapenko: – En barndomsdrøm

Ostapenko har imponert i Paris den siste tiden og satte kronen på verket ved å slå rumenske Halep med 4-6, 6-4, 6–3 i lørdagens finale.

– Jeg kan ikke tro at jeg har vunnet denne turneringen bare 20 år gammel. Det er helt fantastisk, sa Ostapenko i sin takketale.

Den latviske jenta tok karrierens soleklart største triumf så langt og er den første latviske spilleren i historien som går til topps i en Grand Slam-turnering.

Skrev historie

20 år gamle Ostapenko er den lavest rangerte spilleren noen gang som vinner Roland-Garros-turneringen i tennis. Hun var nummer 47 på sist ukes ranking, men har klatret til 12.-plass når den oppdaterte listen presenteres mandag.

Ostapenko er inne i sin første hele sesong på WTA-touren. Lørdag ble hun den yngste Roland-Garros-vinneren siden Iva Majoli i 1997 og den første som vinner en Grand Slam-tittel i debutåret siden brasilianske Gustavo Kuerten gjorde det samme nettopp i Paris i 1997.

– Jeg kjente til de historiske sidene ved denne kampen på forhånd. Jeg visste at Gustavo Kuerten også vant sin første tittel her i 1997, sa Ostapenko, som for øvrig er født nettopp i 1997.

– Det finnes ikke ord til å beskrive dette. Det var en barndomsdrøm å vinne denne turneringen, tilføyde hun.

Comeback

Den latviske overraskelsesjenta gjorde på toppen av det hele et bemerkelsesverdig comeback i lørdagens finale. Etter å ha tapt det første settet 4–6 og ligget under 1–3 i det andre, slo hun tilbake og snudde kampen i egen favør.

– Jeg visste at Simona var en fantastisk spiller, men jeg forsøkte å være aggressiv og til slutt gikk alt min vei. Jeg kjempet for hvert eneste poeng, sa den glade vinneren.

Finalemotstander Halep, som også tapte finalen i Paris i 2014, var ergerlig på seg selv etter nederlaget.

– Jeg er lei meg, men gratulerer til Jelena. Hun er en sann mester, sa den rumenske jenta.

Hadde hun gått til topps, ville hun mandag toppet verdensrankingen.

I finalen i 2014 tapte Halep for russiske Maria Sjarapova.

