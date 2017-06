Cavaliers brøt Warriors’ seiersrekke

Finalerunden spilles som best av sju kamper. Etter at Warriors hadde vunnet de tre første finalekampene, var det nok en del som trodde at de skulle banke inn den fjerde også og avgjøre sluttspillet til sin fordel fredag.

Men vertskapet i Cleveland ville det altså annerledes. Med 137–116 satte de en stopper for krigerne fra Oakland i California. Cavaliers tok styringen fra start og åpnet med en trepoenger av J.R. Smith. Etter det ga de aldri fra seg ledelsen. Cavaliers satte rekord for en NBA-finale med hele 49 poeng i den første perioden.

Før fredagens kamp hadde Warriors satt rekord med 15 seiere på rad og var ubeseiret i sluttspillet. Både i den innledende runden og semifinalene og finalene trengte laget bare fire kamper for å sikre avansement til NBA-finalen.

Den neste finalekampen, og den neste sjansen for Warriors til å avgjøre sesongen, spilles mandag kveld i Oakland.

