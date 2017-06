United dropper ny Zlatan-kontrakt

Dermed ble det bare én sesong for Zlatan i United. Nyheten var som ventet etter at flere britiske medier tidligere i uken meldte at ny kontrakt var usannsynlig.

Ibrahimovics avtale med Manchester United løper ut 30. juni. Han kom til engelsk fotball på fri overgang fra franske Paris Saint-Germain i fjor sommer.

35-åringen scoret totalt 28 mål i ulike turneringer for den engelske storklubben. Stjernespissen var en viktig brikke for United på veien mot finaletriumf i både ligacupen og europaligaen.

Zlatan pådro seg en alvorlig kneskade i europaligakvartfinalen mot Anderlecht i april. Det er ventet at svensken først kan spille fotball igjen over nyttår.

I kontrakten med United lå det en opsjon på ytterligere ett år, men den avstår rødtrøyene å benytte seg av. Nylig uttalte agent Mino Raiola at Ibrahimovic ønsket å bli værende i klubben.

Manchester United jobber for tiden med å forsterke laget. Ifølge Daily Telegraph skal den spanske spissen Álvaro Morata være enig med engelskmennene om de personlige betingelsene, men det gjenstår fortsatt å komme til en enighet med Real Madrid om å selge.

(©NTB)