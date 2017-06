Moi herjer i Sveits – ignorert i Norge

– De som kan fotball vet at jeg ikke spiller i en liten klubb i europasammenheng, kontrer Moi.

Han var lagets mest effektive spiller med ti mål og hele 13 assist i debutsesongen i den sveitsiske superligaen.

Likevel får han langt mindre oppmerksomhet enn de fleste andre utenlandsproffene.

– Det har jeg ikke tenkt på, egentlig. Jeg vet selv hva jeg har utrettet og prestert der nede. Det er det viktigste for meg. Om jeg er i mediene hjemme i Norge eller ikke, er ikke noen motivasjonsfaktor eller noe jeg bryr meg om, sier Elyounoussi.

– De som kan fotball, de som forstår fotball, vet at jeg ikke spiller for en liten klubb i europasammenheng. Det er en klubb som har gjort det bra i europeiske turneringer, og ikke minst er den stor i Sveits. Klubben har solgt spillere til mange store klubber i Europa, fortsetter 22-åringen.

Den tidligere Sarpsborg 08- og Molde-spilleren måtte nøye seg med en del innhopp i starten, men etter et hat trick er østfoldingen blitt fast inventar hos de suverene sveitsiske seriemesterne.

– Jeg har vært en nøkkelspiller. Jeg har levert flest målpoeng. Det første halvåret spilte jeg mye, men kom ofte inn fra benken. Etter hvert fikk jeg sjansen fra start og scoret hat trick. Derfra har det ikke vært noen tvil om at jeg skulle spille.

– Jeg har scoret ti mål fra kanten og lagt opp til hele 13 mål. Det er noe jeg er stolt over i min første sesong i utlandet, smiler kantspilleren.

Norsk servitør?

Nå håper han å etablere seg for Norge, hvor han fort vil kunne få en servitørrolle ute på kanten.

– Jeg håper det. Jeg er her for å bidra. Jeg ønsker å vinne kamper. Jeg har vist at jeg er en spiller som ofte skaper sjanser, og ofte er sist eller nest sist på ballen. Jeg håper å gjøre det for Norge også.

– Jeg har alltid hatt en nese for mål og lukte sjanser. Jeg har arbeidskapasiteten til å kunne gjøre det i 90 minutter. Derfor scorer jeg ofte mot slutten når motstanderlaget er blitt slitne. Jeg har alltid hatt et blikk som gir meg et forsprang på mange forsvarsspillere, er advarselen til Tsjekkia før lørdagens VM-kvalkamp på Ullevaal stadion.

– Jeg skulle bruke den første sesongen til å komme i gang, og det har gått raskere enn jeg trodde, men jeg har så mye tro på meg selv at jeg visste at jeg ville levere også for Basel, sier Elyounoussi.

Tredelte inntrykk

Han stortrives i alpelandet.

– Livet i Sveits er veldig fint. Det er et utrolig vakkert land. Jeg hadde vært der et par ganger tidligere med U-landslag, men fikk aldri sett noe særlig av landet. Nå gleder jeg meg nesten til å reise på hver eneste bortekamp, for da får jeg sett mange flotte landskap og eksotiske byer.

– Sveits er tredelt, med litt tysk, fransk og italiensk. Du får på en måte alt. I sør får du italienske inntrykk, lenger vest dukker du plutselig opp i en franskpreget by. Jeg likte meg veldig godt i Genève, men også Lugano i den italienske delen kommer jeg til å besøke på fridager.

– Og i Basel by snakker man tysk, men på trening går det meste på engelsk, men også noe tysk. Det går veldig fint. Tysk forstår jeg flytende, men jeg svarer ofte på engelsk fortsatt, innrømmer vingen.

