Dæhli: – Det var tungt å sitte igjen i gymmen, mens de andre gutta gikk ut på feltet

Lysluggen kommer fra en god vårsesong på utlån i tyske St. Pauli. Der har den tidligere Manchester United-lærlingen slått tilbake og fått en etterlengtet opptur etter et par år med kneproblemer.

– Ett år og tre måneder er selvfølgelig tungt. Du må bare håndtere det på best mulig måte. Jeg føler at jeg knekte noen koder etter hvert. Du lærer ting på veien. Det har vært tøft, men jeg i alle fall tilbake og har spilt fast i halvannet år. Jeg spilte også litt for Freiburg og U21 i fjor høst, så det har vært en ganske bra comebacksesong, sier Dæhli.

– Jeg hadde ikke noe godt svar på hvordan man skulle håndtere det, for jeg hadde aldri vært skadd så lenge. Jeg lærte meg ting underveis. Du må ha perspektiv på livet, sier landslagsspilleren om hvordan han lærte seg å takle motgangen.

Tilbakeslag

Han står med 14 A-landskamper og ett mål for Norge.

– Gnisten og troen og sånne ting er der, for du vil hele tiden tilbake på banen. Det var ikke noe problem, men det er tungt å sitte og se kampene til laget uten at du selv kan bidra, både på klubb- og landslag. Det er veldig frustrerende.

– Det var også veldig frustrerende å hele tiden få tilbakeslag. Du er nesten tilbake og så blir du satt ut i to-tre måneder. Det skjedde et par ganger for meg. Jeg var tilbake i trening, men merket at dette går ikke. Da er du tilbake til null, forteller den formulerte driblekunstneren.

Reddet av operasjon

– Fryktet du at karrieren kunne være over?

– Nei, egentlig ikke. Men det var i en periode jeg tenkte på hvor lang tid vil dette ta. Da bestemte vi oss for å operere. Jeg er glad for at jeg fant en lege som kunne det. Det ble bra til slutt, sier en lettet Oslo-gutt.

– Hva var det tyngste i en periode der du hele tiden var på sidelinjen?

– Det tyngste var å komme på trening, men når gutta går på feltet, var jeg igjen i gymmen hver dag. Du får ikke spille fotball, alt du gjør er å trene for å komme tilbake. Du får ikke bidratt, men må være veldig tålmodig, sier Dæhli.

Han får sin landskamp nummer 15 for Norge mot Tsjekkia i VM-kvalifiseringen lørdag.

