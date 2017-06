Stöckl kan forsvinne etter OL: – Motivasjonen er et spørsmål til tider

Østerrikerens kontrakt med Norges Skiforbund går ut etter OL-sesongen. Nå haster det med å få på plass en avklaring.

– Det handler ikke om lønn, svarer Stöckl tydelig om hvorfor samtalene med sportssjef Clas Brede Bråthen ikke har resultert i kontraktsunderskriving.

– Det ene er om jeg er motivert til å ha jobben videre, det andre om folk rundt meg faktisk ønsker å ha meg med videre. Det handler ikke bare om meg, men om de som jobber i systemet er overbevist om at jeg er den rette personen fortsatt, sier Stöckl.

Det er ingen tvil om at mannen som har ledet Norge siden 2011 er ønsket med videre. Han skal gå noen runder med seg selv i sommermånedene.

– Motivasjonen er et spørsmål til tider. Det går opp og ned. Det er stor belastning og mye reising. Du driver på et nivå som ikke er optimalt for helsen, sier Stöckl til NTB.

Under en middag bare noen steinkast unna Holmenkollen forteller landslagssjefen åpenhjertig om hvordan jobben tærer på ham.

– Jeg er ikke syk, for å si det sånn. Men jeg merker at jeg blir sliten av mengden av å stå i en slik jobb (over tid). Det er en krevende jobb, akkurat som å være leder i en bedrift, sier østerrikeren.

Spekulasjoner i OL-sesongen

Uro rundt hovedtrenerens kontrakt er meget ugunstig i et OL-år.

– Uansett om du sier noe rundt det eller ikke, blir det spekulasjoner. Det blir en utfordring, medgir Stöckl.

– Sier vi at «jeg skal kjøre ut OL, og så er jeg ferdig», blir det spekulasjoner. Sier jeg «jeg har ikke underskrevet, men det ser bra ut», blir det spekulasjoner. Det blir aldri nok så lenge det ikke er på papiret, erkjenner hopptreneren.

En endelig avklaring kommer trolig på ettersommeren.

– Da bør ting være avklart, sier Stöckl.

Reisebelastningen er tung med renn og reiser helg etter helg både sommer og vinter.

– Din forgjenger (Mika Kojonkoski) reiste ikke like mye mot slutten?

– Jeg personlig føler at jeg må reise like mye som før, skal jeg gjøre jobben så godt jeg kan. Jeg ønsker å påvirke i størst mulig grad at vi lykkes med min kunnskap og atferd. Da må jeg være med ofte, sier 43-åringen.

Han har tidligere avvist interesse fra hjemlandet.

– Vil det være vanskelig å gå til en konkurrent?

– Det har jeg ikke tenkt på.

Fristes ikke av Kina-millioner

– Er en lukrativ Kina-jobb fram mot Beijing-OL aktuelt?

– Jeg gjør det ikke på grunn av penger. Jeg er ikke opptatt av penger. Jeg har sett andre som har fått jobber der man skal bygge opp noe mot OL med nasjoner som ikke har et apparat. At det er godt betalt har ingenting å si over tid. Du blir helt ferdig når du ikke får jobbet som du vil eller får de ressursene du trenger. I en trenerjobb er du dønn avhengig av motivasjon. Penger er ikke en motivasjonsfaktor.

– Ikke om du kan få med deg 10-12 millioner over noen år?

– Nei, absolutt ikke.

– Kan du hoppe over til TV?

– Nei, jeg er ikke god på å prate hopp på TV. Jeg skal ikke sitte og synse. Jeg er coach. Da finnes det nok bedre muligheter i næringslivet, sier Stöckl.

Og skulle han ikke bli enig med Norges Skiforbund, har han uansett en jobb å gå til.

– Heldigvis er jeg fortsatt i en situasjon der jeg kan ringe til skigymnaset i Stams og si at jeg skal begynne igjen (som trener) der neste høst. Jeg har fortsatt permisjon derfra, sier Stöckl.

(©NTB)