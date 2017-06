Shakespeare fikk Leicester-jobben

Shakespeare rykket opp fra assistent til midlertidig manager da Claudio Ranieri måtte takke for seg hos Premier League-mesteren fra 2016, og han gjorde sakene sine så godt at han torsdag fikk jobben på permanent basis.

53-åringen har signert en treårskontrakt med klubben som endte som nummer 12 på tabellen, etter at de blant annet vant de fem første kampene med Shakespeare ved roret.

– Dette er en veldig spennende mulighet for meg til å fortsette ned denne veien i min karriere, og fortsette å jobbe sammen med en klubb og et støtteapparat som jeg har blitt veldig knyttet til. Jeg er så glad for at eierne og styret gir meg deres støtte og tiltro, sa Leicesters nye manager til klubbens hjemmeside.

– Våre forberedelser for forsesongen og den nye Premier League-sesongen har pågått en stund, men vi kan nå fortsette med sikkerhet og forsikre oss om at vi er klare for å prestere på et nivå som er ventet av en klubb som Leicester City, fortsatte han.

Shakespeare begynner offisielt sin første hele sesong ved roret i den andre uken i august. Hvem Leicester møter i serieåpningen blir offentliggjort 14. juni.

(©NTB)