Ostapenko mot Halep i Roland-Garros-finalen

I torsdagens første semifinale slo Ostapenko sveitsiske Timea Bacsinszky 7-6, 3-6, 6-3. Også den sveitsiske jenta fylte i likhet med motstanderen år torsdag, men dagen ble ikke like suksessrik som for åtte år yngre Ostapenko. Sistnevnte blir den første latvier i en Grand Slam-finale noen gang. Hun er også den yngste til å spille i en Grand Slam-finale siden danske Caroline Wozniacki var i finalen i US Open som 19-åring i 2009.

– Jeg kunne ikke vært mer glad, og jeg elsker å spille her. Jeg setter pris på alle som møtte opp. Dette var stort. En glimrende måte å feire bursdagen på, sa Ostapenko.

Publikum vartet opp med å synge bursdagssangen for henne etter at det hele var over.

Ostapenko er bare rangert som nummer 47 i verden og er den første useedede spilleren i en Roland-Garros-finale siden Mima Jausovec klarte det i 1983.

Bacsinszky var heller ikke seedet bedre enn nummer 31.

I finalen møter Ostapenko Simona Halep (25) fra Romania. Halep var tapende finalist sist år i Paris. I semifinalen vant hun 2-1 i sett etter 6-4, 3-6, 6-3 over tsjekkiske Karolína Plísková. Halep jager sin første seier i en Grand Slam-turnering. Lørdag har hun virkelig muligheten mot den langt svakere seedede Ostapenko.

Haleps seier gjør at hun også blir den nye verdenseneren på WTAs ranking. Hun overtar plassen etter Tysklands Angelique Kerber, som røk ut i 1. runde i årets Roland-Garros.

